Marotta: “Brozovic, sanzione scontata. Messi? Posso limitarmi a dire che…”

Sfida decisiva per l’Inter che, nell’ultima giornata di campionato, affronterà l’Atalanta per stabilire chi si piazzerà al secondo posto dietro la Juve. Settimana prossima l’Europa League, intanto la società lavora anche sul mercato. Ne ha parlato l’ad Beppe Marotta ai microfoni di Dazn:

“Dialogo quotidiano con componente tecnica che mira a ottimizzare le prestazioni in campo. Brozovic? Ora giochiamo, l’argomento lo abbiamo valutato e lo esamineremo con lui. Sanzionato? Mi pare abbastanza scontato. Ndombelé? Ogni giorno si parla di trattative avviate, poi in pratica affronteremo al momento opportuno il rinnovamento della rosa che merita grande rispetto per il cammino importante fatto. Le opportunità di mercato le valuteremo a bocce ferme. Messi utopia? Posso limitarmi a dire che è fantacalcio”.