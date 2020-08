PAGELLE: Lautaro, che segnali. Difesa perfetta, Godin su tutti. Ma il migliore è un altro

HANDANOVIC 6: Sembra incredibile da dire ma l’Atalanta non lo costringe a grandi parate. Crea occasioni ma non centra praticamente mai la porta

GODIN 7: Sempre più sicuro, anche in un modulo che non ama. E non disdegna sgroppate in avanti

DE VRIJ 7: Leader assoluto in difesa. Duello senza esclusioni di colpi con Zapata

BASTONI 7: Come cresce il ragazzo. Ormai si è tolto di dosso l’etichetta di promessa, è una certezza di questa Inter

D’AMBROSIO 7: Segna il primo gol con la nuova maglia home e il primo gol con la nuova maglia away. Ma non c’è solo questo, c’è tantissimo nella partita di Danilo. Partitona

BARELLA 7,5: Irrefrenabile. Ma quanti Barella c’erano in campo? Era letteralmente ovunque. A fare legna e ripartire. Sempre al posto giusto

BROZOVIC 6,5: Finalmente si può parlare di lui per la prestazione in campo. Molto bene a schermare davanti alla difesa. E bene anche nella gestione dei palloni

GAGLIARDINI 6,5: Qualche ripartenza sciupata ma anche tantissimi palloni recuperati. Nella sua Bergamo, buona partita

YOUNG 7: I piedi sono da attaccante. E’ stato attaccante e si vede. Grandissimo gol e grande partita

LAUTARO 7: Segnali ottimi, veramente ottimi in vista dell’Europa League. Sempre picchiato oltre il lecito, è brillante di gambe e di testa. Spesso va via al primo uomo come ai bei tempi

LUKAKU 7: Non spreca un pallone, pulisce i palloni sporchi che gli arrivano e li trasforma in azioni da gol. Grande lavoro e altra grande partita. Arriva poco lucido nel finale quando ha due buone occasioni

SANCHEZ 6,5: Un paio di spunti buoni

SKRINIAR, BIRAGHI, ERIKSEN, MOSES SV

CONTE 8: La squadra gioca una grandissima partita a Bergamo. Ferma l’Atalanta, le impedisce di andare in gol e gioca quel calcio intenso che lui brama. Perfetta anche la disposizione in campo