Equipe – Inter, ecco il sostituto di Hakimi? Agenti di Clauss oggi ad Appiano

L'Inter cerca un'alternativa al marocchino che potrebbe lasciare Milano, l'esterno francese è seguito e oggi gli agenti erano in Italia

Hakimi potrebbe essere il giocatore che l'Inter sacrificherà per sistemare i conti. Il Psg è in pressing, così come il Chelsea e il Bayern. L'Inter vuole 80 milioni per privarsi dell'esterno, poi cercherà il sostituto da regalare a Inzaghi per la fascia destra.