Brozovic, la risposta di Rummenigge non zittisce le voci. Inter e Bayern a colloquio per…

Il nome di Marcelo Brozovic è sempre più accostato alla lista dei partenti. In Germania confermano come il centrocampista croato sia un possibile candidato per sostituire Thiago, giocatore che ha deciso di lasciare Monaco per trasferirsi alla corte di Klopp al Liverpool. Ma per questa operazione, come per tutte in questa strana estate di calciomercato, ci vorrà pazienza. Lo scrive la Abendzeitung di Monaco, che ricorda il monito di Rummenigge al club inglese: “I nostri giocatori hanno vinto la Champions League, il loro prezzo non scenderà”. Flick pensa al centrocampo e Marcelo (valutato 50 milioni di euro) potrebbe essere dunque un’opzione interessante: piace la sua esperienza, che in un reparto giovane non guasterebbe.

Nel Bayern è nato quindi un interessamento, che Rummenigge ha provato a non accendere a livello mediatico. Un no comment ai microfoni di Tuttosport, che come scrivono i media tedeschi non ha per nulla messo a tacere le voci che si stanno alzando intorno al possibile affare. Intanto Inter e Bayern proseguono nei colloqui. Una soluzione per Ivan Perisic non è stata ancora trovata. Ci vuole pazienza, anche per questo tassello.

(Abendzeitung)