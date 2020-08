Klopp: “Interesse per Messi? E chi non lo vorrebbe, è un buon giocatore dai. I numeri…”

A Klopp hanno chiesto se al Liverpool può interessare Lionel Messi visto che ha detto addio al Barcellona. «Interesse? Chi non vuole Messi nella sua squadra? Non ci sono possibilità. I numeri non fanno per noi. È chiaro. Non ci sono possibilità. È un buon giocatore, a dire il vero, ah», ha detto scherzando.

Poi l’allenatore ha anche aggiunto: «Per la Premier League, sarebbe bello avere il miglior giocatore del mondo. Sarebbe una spinta. Non ha mai giocato in un altro campionato. Il calcio qui è diverso. Mi piacerebbe vederlo, ma non sono sicuro succederà».