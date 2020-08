Bayern Monaco su Brozovic, ma prima serve vendere: l’Inter attende novità, concorrenza PSG

Le strade dell’Inter e di Marcelo Brozovic potrebbero presto dividersi: il centrocampista croato non è consideratoo incedibile da Antonio Conte, e la sua cessione potrebbe garantire il denaro necessario per chiudere altre operazioni in entrata. Su di lui, come scrive Tuttosport, è forte l’interesse del Bayern Monaco, ma i campioni d’Europa non sono gli unici in corsa:

“Servono un paio di cessioni per rendere concreta la pista che porta Brozovic al Bayern Monaco. I campioni d’Europa hanno inserito il centrocampista dell’Inter nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione. Ma al momento la trattativa non è ancora diventata concreta. Prima i bavaresi devono definire due operazioni in uscita proprio in mezzo campo. Sono pronti a lasciare Javi Martinez e Thiago Alcantara. […] Nel momento in cui i due giocatori lasceranno la rosa di Flick, il Bayern potrebbe aumentare l’intensità del corteggiamento nei confronti di Brozovic. Prima serve sfoltire per ragioni di organico e per questioni economiche“.

CONCORRENZA – “L’Inter aspetta novità dalla Baviera: il 27enne vice-campione del mondo, in nerazzurro dal 2015, è l’elemento più prezioso per fare cassa con le cessioni, insieme a Skriniar. […] L’Inter è riuscita a vendere a una cifra consistente Icardi al Paris Saint Germain. Anche i francesi hanno preso contatti con Brozovic per capire se è possibile avviare una negoziazione per portarlo al Parco dei Principi (nelle scorse settimane si era interessato il Real Madrid)“.