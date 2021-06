Caicedo nel mirino dell’Inter: non solo gol, tutti i suoi numeri alla Lazio

Gol, assist, presenze, ammonizioni ed espulsioni: ecco tutti i numeri dell'obiettivo di mercato nerazzurro per l'attacco

L’Inter pensa a Felipe Caicedo per rinforzare la batteria di attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi . L’attaccante, già allenato dal nuovo allenatore nerazzurro ala Lazio, è tra le prime scelte per il reparto avanzato. Nella scorsa stagione, Caicedo ha realizzato 8 gol in Serie A . Ma quali sono i numeri complessivi dell’avventura italiana del giocatore?

Il classe 1988 è alla Lazio dall’estate 2017 e ha fin qui totalizzato 33 gol e 15 assist in 139 partite in biancoceleste (9 reti in 30 gare nella scorsa stagione). 0 le espulsioni, 21 invece le ammonizioni in 6241 minuti giocati con la maglia del club della Capitale. I numeri sono riportati da Transfermarkt.it.