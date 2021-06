Hakimi, asta Psg-Chelsea: Inter rifiuta giocatori, ecco quelli proposti. Le cifre

Le novità direttamente dalla Gazzetta dello Sport sul futuro dell'esterno marocchino, conteso dai due club e possibile sacrificato

Non c’è solo il PSG sulle tracce di Achraf Hakimi . Si è mosso nelle ultime ore anche il Chelsea campione d’Europa per l’esterno marocchino, aprendo anche alla possibilità di inserire contropartite nella trattativa. È Gazzetta.it ad aggiornare sulla situazione, con la posizione dell’Inter in merito agli ultimi rumors. Ricordiamo che i nerazzurri per motivi di bilancio hanno fissato fine giugno come data entro cui cedere un big, con Hakimi indiziato principale a partire.

“Servono solo e unicamente contanti. Francesi e inglesi infatti stanno provando a inserire contropartite tecniche non funzionali ai rispettivi progetti per evitare un’esborso eccessivo. Un normale gioco delle parti cui l’Inter però non può prestarsi perché ha la necessità di mettere la cessione a bilancio, possibilmente entro fine mese. Il Chelsea per esempio ha cercato di proporre Emerson Palmieri e anche Andreas Christensen, 25enne difensore centrale danese. L’interesse nerazzurro per il mancino italo brasiliano è noto, ma Ausilio e Marotta hanno risposto che per Hakimi (che peraltro l’Inter deve finire di pagare al Real Madrid) serve solo cash”, si legge.