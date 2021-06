GdS – Un big sacrificato e 4 colpi per Inzaghi: “I nomi per la nuova Inter”

Prima l'addio di una stella della squadra, poi arriveranno quattro rinforzi per il nuovo allenatore Simone Inzaghi: ecco i profili

Alessandro Cosattini

Un poker di colpi per Simone Inzaghi, ma prima è necessario un sacrificio. Il nuovo allenatore dell’Inter è stato subito informato dalla società della situazione e il candidato numero uno a partire resta Achraf Hakimi. Conteso da PSG e Chelsea, l’esterno marocchino continua a essere valutato 80 milioni e la sua cessione è necessaria per tamponare il bilancio in rosso. La data limite è quella del 30 giugno, poi arriveranno i rinforzi di cui hanno a lungo parlato Inzaghi e la società nelle ultime settimane, per un’Inter ancora da scudetto in Italia e in grado di arrivare nella fase a eliminazione diretta in Champions League. Sono almeno quattro i giocatori che Inzaghi attende dal mercato e La Gazzetta dello Sport oggi ne ha parlato in modo approfondito.

Il primo nome per l’attacco è quello di Felipe Caicedo, accostato ai nerazzurri già con Conte in panchina. Ne parla così la Gazzetta: “Inzaghi ha dato le sue indicazioni, in linea con le esigenze di bilancio del club. Per il nuovo tecnica già mantenere intatta l’ossatura della squadra che ha appena vinto lo scudetto sarebbe un punto di partenza importante per puntare a una stagione con ambizioni da titolo. Ha chiesto la conferma di Sanchez dietro alla Lu-La, ma si aspetta un altro centravanti. Uno alla Caicedo, per intendersi. Capace di entrare a gara in corso e di risultare decisivo. Uno che aspettare il suo turno e non far rimpiangere Lukaku quando servirà fargli tirare il fiato. Felipe ha un altro anno di contratto alla Lazio e un ingaggio in linea con la nuova filosofia del club. Può essere un’idea concreta, ma prima bisognerà capire anche il futuro di Pinamonti (in uscita, ma con un ingaggio pesante) e Salcedo, anche lui in procinto di rientrare dal prestito al Verona”, si legge.

Occhio invece per le fasce, sia la destra che la sinistra: “A oggi l’unica certezza è il rientro di Federico Dimarco, esterno mancino cresciuto nel vivaio ed esploso prepotentemente a Verona nel doppio ruolo di laterale e braccetto difensivo. Un jolly importante per Inzaghi. […] I nomi in cima alla lista sono i due Emerson: Royal per la fascia destra e Palmieri per la corsia mancina. Si lavorerà per provare a prenderne uno in prestito per poi magari provare l’affondo per l’altro. Royal è stato da poco riscattato dal Barcellona dopo una stagione super co Betis (che ha una percentuale sulla futura rivendita), Palmieri è invece in uscita dal Chelsea. Vuole giocare di più, come ammesso anche dal ritiro della Nazionale, dove ha parlato di un consiglio anche del c.t. Mancini. Di sicuro, i due giocatori porterebbero l’Inter su un’altra dimensione, confermando l’ambizione del club di restare tra le pretendenti allo scudetto e permettendo a Inzaghi di avere a disposizione una rosa in grado di lottare per lo scudetto e di provare a conquistare l’accesso agli ottavi di Champions, missione fallita sia da Spalletti sia da Conte nel corso della presidenza Zhang. Un poker di arrivi, col sacrificio di un big ma senza rivoluzioni. Per un’Inter ancora da scudetto”, conclude La Gazzetta dello Sport.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)