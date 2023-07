Calamai: “Con Balogun e Sommer Inter favorita. Inzaghi è diverso: ora si fa rispettare di più”

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Luca Calamai parla dell'Inter ed è convinto che, con gli arrivi di Balogun e Sommer, i nerazzurri possano essere i favoriti per lo scudetto:

"Dategli Balogun e Sommer, aggiungeteci il nuovo Simone Inzaghi e l’Inter inizierà il campionato con il ruolo di squadra da battere. Già nella passata stagione i nerazzurri non erano inferiori per qualità di organico al Napoli. Ma hanno finito per essere una potenziale Ferrari guidata troppe volte alla velocità di una Cinquecento. Ora l’Inter è ancora più competitiva. Con il probabile arrivo di Samardzic il centrocampo nerazzurro è da paura. Ha qualità, potenza, corsa e porterà in dote un buon numero di gol. Un reparto unico in Serie A".