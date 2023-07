David, l’Inter fa un tentativo. Ausilio lo segue da tre anni: “No a Trubin, tutto sulla punta”

"La nuova è che la società nerazzurra sta valutando la possibilità di un affondo per il giocatore. Si è informata, ha capito che i costi sono alti ma non ha accantonato l’eventualità. David è valutato dal Lilla 50 milioni: c’è chi è convinto che il prezzo possa scendere a 40 ad agosto, c’è invece chi dice che il “tetto” Hojlund finirà per far lievitare anche i costi degli altri. L’Inter una via ce l’ha, per provarci. Ed è quella di risparmiare l’investimento su Trubin – puntando un altro secondo – per mettere tutto sull’attaccante. Sempre che non si concretizzino le cessioni di Gosens e Correa", aggiunge Gazzetta.