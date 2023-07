Thuram: “Adoro l’Inter, i tifosi del Milan arrabbiati con me. Zhang? Ecco cosa mi ha detto”

«Che è cambiata molto rispetto a quando giocava lui in Italia. Ma mi ha spinto a scegliere questo campionato. Mi ha convinto spiegandomi: “È un Paese che vive per il calcio, ti troverai bene”. E infatti eccomi qui».

Il Milan è stato molto vicino a prenderla. Lo sa che il prossimo derby sarà per lei più caldo del solito?

«Eh, i tifosi del Milan saranno arrabbiati con me... Ma pazienza! Ognuno fa le sue scelte, io so perché l’ho fatto. Non sono preoccupato dei fischi che mi arriveranno. Tanto è un derby, sarebbero arrivati in ogni caso».