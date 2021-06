GdS – Sanchez può partire: “I 7 mln, l’input di Zhang e cosa pensa Inzaghi”

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell'attaccante cileno dopo l'arrivo di Simone Inzaghi in panchina al posto di Conte

La posizione di Alexis Sanchez è in bilico. Il cileno non è certo di restare all’ Inter , anzi. Ne parla Gazzetta.it, che fa chiarezza sul futuro dell’attaccante in vista della prossima stagione.

"Quei 7 milioni netti garantiti per le prossime due stagioni infatti cozzano brutalmente - anche tenendo conto che il Nino a dicembre compirà 33 anni - con l'input di Steven Zhang di ridurre del 15% il costo del denaro. [...] Inzaghi, a differenza di Conte, ha sposato in pieno la dieta dimagrante necessaria per riassestare i conti di una società al momento poco sostenibile. Come detto, l'Inter non può permettersi di pagare in due anni 14 milioni netti per un ultra trentenne, per bravo che sia”, si legge su Gazzetta.it.