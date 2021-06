Inter, via ingaggi pesanti. Marotta, compito spinoso: “In 2 ora devono cambiare aria”

L'Inter dovrà necessariamente snellire il suo monte ingaggi e sarà compito di Beppe Marotta assecondare le richieste del presidente Zhang

L'Inter dovrà necessariamente snellire il suo monte ingaggi e sarà compito di Beppe Marotta e Piero Ausilio assecondare le richieste del presidente Zhang. In questo senso, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sono in due a dover cambiare aria: Vidal e Perisic.

"La parte più spinosa per Marotta, Ausilio e Baccin sarà vendere bene Hakimi e liberarsi degli ingaggi altissimi e poco funzionali al progetto. Non sarà facile far capire a Vidal (7 milioni) e Perisic (4,7) che devono cambiare aria. Da definire anche la posizione di alcuni veterani in scadenza su cui si attende il parere definitivo del nuovo tecnico".