Calciomercato Inter: proposto Zappacosta, cosa ne pensa Inzaghi

Rispunta il nome dell'ex Genoa, lo propone direttamente il Chelsea: il pensiero del nuovo allenatore sull'esterno

Non una priorità. Il Chelsea nell'ambito dei discorsi per Achraf Hakimi è tornato a proporre Davide Zappacosta all'Inter come possibile rinforzo per la corsia destra nerazzurra. Un nome già nelle scorse settimane accostato alla squadra ora allenata da Simone Inzaghi.

L'Inter e Simone Inzaghi apprezzano le qualità di Zappacosta, reduce da una stagione positiva in prestito al Genoa, ma non lo ritengono una prima scelta per la fascia destra in caso di partenza di Hakimi. È sicuramente tra i profili monitorati, ma non la primissima opzione che al momento resta Emerson Royal.