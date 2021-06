Hakimi, sorpasso Chelsea: “Sul tavolo anche due contropartite? La reazione dell’Inter”

Achraf Hakimi è destinato a lasciare l'Inter: il PSG sembrava ad un passo ma ora il Chelsea è in pole position

Achraf Hakimi sempre più lontano dall'Inter. L'esterno marocchino sembra essere il giocatore designato per far cassa e, al momento, resta da capire solo la meta per l'ex Dortmund. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Chelsea ha leggermente superato la concorrenza del PSG, che aveva recapitato un'offerta da 60 mln di euro. "Troppo pochi per l’Inter che ne chiede una ventina di più, con ampio margine per lavorare sui bonus e avvicinarsi alla cifra richiesta. Anche i Blues, freschi di Champions vinta e di ricchissimo premio annesso, hanno eletto Hakimi a primo rinforzo internazionale per la prossima stagione: le manifestazioni di interesse sono crescenti e non è un dato secondario, soprattutto perché non è ancora arrivato l’atteso rilancio parigino", commenta il quotidiano.

Al momento non c'è una data limite entro cui definire l'affare ma, riporta la Rosea, la sensazione è che entro due settimane sarà tutto più chiaro, in un senso o nell'altro. "Il Chelsea sta cercando di ingolosire l’Inter con una serie di giocatori da inserire nella trattativa: nomi validi in un’altra epoca, del club e del mercato estivo, meno in questa in cui la necessità del cash è stringente per i nerazzurri, come da linee guida dettate da Suning. In primis, sul tavolo c’è Emerson Palmieri, l’esterno su cui i nerazzurri hanno concentrato gran parte delle proprie attenzioni in questo primo tratto di mercato: comunque vada l’affaire Hakimi, l’azzurro è l’eletto sulla fascia sinistra. Il Chelsea ha pure proposto Davide Zappacosta che tornerà di passaggio a Londra dopo una stagione al Chelsea: con le dovute differenze, sarebbe il sostituto naturale di Achraf", conferma La Gazzetta anche se l'Inter non pare interessata alle contropartite. L'obiettivo dei nerazzurri, infatti, è monetizzare il più possibile e magari discutere di Emerson Palmieri a parte, sulla base di un prestito. Anche per questo, è lecito attendersi una contromossa del Chelsea ma anche del PSG.