Dall’agente di Lautaro segnali inequivocabili. Anche il commento dell’Inter è chiaro

Camano ha fatto capire che al momento il rinnovo non è in vista e che l'attaccante sta prendendo in considerazione l'addio

Eva A. Provenzano

Le parole dell'agente di Lautaro Martinez, oggettivamente, non fanno pensare ad una permanenza già decisa dell'attaccante argentino all'Inter. Ieri sono arrivate le sue parole: «Rinnovo? Non adesso, vogliamo valutare le offerte in arrivo. E, comunque, 90 milioni mi sembra un prezzo esagerato».

Il Corriere dello Sport sottolinea che l'Inter vorrebbe trattenerlo ma per arrivare a 70-80 mln cash di attivo non si può escludere l'addio. Tra l'altro - se si pensa alle dichiarazioni dell'agente del calciatore - l'attaccante sta valutando l'idea di dire addio al club nerazzurro. Come un anno fa pensava di poter approdare al Barcellona che poi però non è riuscita ad affondare il colpo per problemi economici. "Quelli di Camano sono segna li precisi. E si può dare per certo che l’Inter sia assolutamente consapevole della situazione. «Non c’è nulla da dire, siamo coperti», fanno sapere, infatti, da viale Liberazione in merito all’intervista rilasciata a “Sport”. La differenza è che ora la chiara anche pubblicamente", si legge sul quotidiano.

Barcellona ma non solo perché su Lautaroci sarebbero sia Atletico Madrid che Real. Le parole dell'agente dell'attaccante sono sembrate come un invito ai grandi club a fare le loro offerte. Quella dell'Inter per il rinnovo, fatta ai suoi vecchi agenti già a metà campionato, non è stata poi firmata. Si parlava di 4.5 mln e mezzo a stagione. Per il prolungamento, dato che l'agente temporeggia, si pensa che la richiesta dello stipendio possa essere più alta.

(Fonte: Corriere dello Sport)