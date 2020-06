Inter, svolta Cavani: non giocherà la Champions con il PSG. Addio ‘anticipato’: le ultimissime

Un addio annunciato, e ora anticipato rispetto a quanto previsto fino a oggi. Edinson Cavani non giocherà più con la maglia del Paris Saint-Germain. Da subito. Eh sì, perché stando a quanto riportato in Spagna da Marca e confermato in Francia da RMC Sport, l’attaccante uruguaiano, tra gli obiettivi di mercato per l’attacco dell’Inter della prossima stagione, si sarebbe accordato con il club parigino per interrompere il rapporto in scadenza al 30 giugno, senza alcun prolungamento.

Cavani, infatti, per giocare la Champions League (che andrà in scena ad agosto) con il PSG, avrebbe dovuto trovare un accordo con Leonardo e il resto della società per allungare di due mesi l’accordo in essere. Un accordo che non è stato trovato. Alla ripresa degli allenamenti dei parigini agli ordini di Tuchel (dove sarà presente Icardi, riscattato dall’Inter per 50 milioni di euro più 8 di bonus), Cavani non ci sarà. Anzi, l’ex Napoli farà ritorno nella capitale francese solo per sistemare alcune faccende personali, prima di andarsene definitivamente. E chissà, forse con un orizzonte nerazzurro ad attenderlo…

(Fonte: Marca)