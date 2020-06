La famiglia Icardi saluta l’Inter e Milano: “Nuova vita, si vola a casa. In Francia”

“Nuova vita. Volando a casa. In Francia”. Wanda Nara, Mauro Icardi e l’addio definitivo all’Inter e a Milano. L’attaccante argentino è definitivamente un giocatore del Psg ed è pronto a traslocare a Parigi per iniziare una “nuova vita”, come l’ha definita la moglie e agente.

La storia con l’Inter è finita lo scorso 31 maggio con il riscatto da parte del club parigino per 50 milioni di euro più 7 di bonus. Un addio che sembrava impensabile fino allo scorso anno, un addio diventato inevitabile dopo lo strappo della fascia. E ora, per Icardi, la nuova casa significa Francia. Significa Parigi. Significa Psg.