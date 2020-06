Sky – Inter-Cavani, pausa di riflessione. Lautaro, il Barça non convince in due casi. Su Sanchez…

Ci ha pensato l’Inter, ci sono stati contatti diverse settimane fa ma non è un discorso caldo in queste ore. Ci sono però delle riflessioni in corso sul futuro di Edinson Cavani ed un possibile suo arrivo all’Inter. Il club interista ha sentito il giocatore e si è preso una pausa per riflettere e valutare. Tra le cose da considerare c’è anche la possibile cessione di Lautaro Martinez. Dal suo addio o dalla sua permanenza si capirà anche qual è l’entità degli investimenti che i dirigenti interisti potranno fare in attacco. Non è solo un discorso economico ma anche tecnico. A Skysport, a proposito dell’attaccante uruguaiano spiegano che anche lui sta pensando al da farsi. Resterà al PSG fino alla fine dell’esperienza in Champions del club parigino e valuta diverse offerte arrivate da diversi club.

IL TORO – Sull’argentino c’è da tempo il Barcellona, ma non c’è un’intesa con l’Inter. Sui tavoli nerazzurri sono state messe tante contropartite, ma i dirigenti interisti non sono convinti né dei giocatori proposti né delle valutazioni fatte dal Barça. Ad oggi discorsi bloccati: la trattativa è ancora in piedi, ma non decolla.

ALEXIS – Sanchez sta lavorando bene in allenamento e si è messo in mostra anche con il Napoli. L’Inter sta pensando sia di estendere il prestito di un altro anno o addirittura di comprarlo, i nerazzurri potrebbero fare un investimento su di lui. Dipenderà da quello che il giocatore dimostrerà sul campo durante il resto della stagione.

