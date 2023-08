Pedullà – Inter, scartati Barak e Maggiore. Si valuta Ndombele. E Asllani…

Maxime Lopez non è il profilo che l'Inter sta cercando. Perché - ha spiegato il giornalista a Sportitalia - il club interista sta cercando un centrocampista muscolare che garantisca anche degli inserimenti. "Per questo si è pensato a Ndombele, ma non è scontato che arrivi, l'Inter ci proverà nei prossimi due giorni. Sensi non è in discussione. Asllani dal suo punto di vista vorrebbe giocare e per questo aprirebbe al prestito al Sassuolo che aveva fatto un sondaggio su di lui. Quindi un punto di domanda sul giocatore albanese con Agoumé ago della bilancia", ha sottolineato.