Sky – Inter, doppio colpo a centrocampo possibile. Prestito Asllani? I nomi

L'ex centrocampista del Napoli, tornato al Tottenham che ne detiene il cartellino, ha rifiutato il Genoa e aspetta i nerazzurri che però dovranno decidere se provarci per una mezzala, proprio come Ndombele, o per un vice Calhanoglu che potrebbe essere Maxime Lopez. Qualora arrivasse anche il centrocampista del Sassuolo, non sarebbe da escludere una partenza in prestito di Asllani.