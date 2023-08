Pedullà – Mercato Inter chiuso al 90%: resta un 10% per questi due nomi

Il mercato dell'Inter è finito qui al novanta per cento, ma resta un dieci per cento da tenere in conto: i nerazzurri hanno seguito in questa sessione anche un centrocampista che completerebbe il reparto e il gioco delle coppie per Inzaghi. A Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato di un'ultima operazione che i dirigenti nerazzurri se potessero farebbero per completare la rosa del tecnico.

Avrebbero seguito anche in questa sessione di mercato due giocatori del Salisburgo, entrambi classe 2003, Lucas Gourna-Douath e Maurits Kjærgaard. Entrambi giocatori fisici ma il primo è una mezzala, il secondo ha altre caratteristiche, da regista. Per il primo si parla di una valutazione di 15 mln ed è seguito anche in Premier League. "Se l'Inter potesse aggiungere un altro nome agli acquisti fatti proverebbe a fare un centrocampista e questi due profili sono stati seguiti", ha spiegato il giornalista che ha anche sottolineato come al momento sia prevista comunque, al novanta per cento, la permanenza all'Inter di Sensiche non è sul mercato e non ha proposte.