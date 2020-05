È fatta, altro che addio: l’Inter chiude la grande operazione per un vero gioiello. Conte esulta

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato come il nome di Marcelo Brozovic sia ormai sotto la costante lente d’ingrandimento del Liverpool di Jurgen Klopp. A spaventare l‘Inter è soprattutto la clausola rescissoria presente nel contratto del centrocampista croato, pari a 60 milioni e pagabile nei primi 15 giorni di luglio.

Il club nerazzurro, però, sarebbe già pronto a correre ai ripari. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, società e giocatore avrebbe ormai raggiunto un accordo per l’adeguamento del contratto in scadenza nel 2023, portando l’ingaggio a 4,5 milioni di euro più bonus. Per quanto riguarda la clausola, invece, due ipotesi: la sua rimozione totale, oppure il suo innalzamento a cifre molto maggiori rispetto ai 60 milioni attuali:

“Di fatto la scrittura per il prolungamento è già pronta e l’intesa sui 4,5 milioni di euro più bonus pure“, scrive TMW.

(Fonte: TMW)