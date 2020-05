SM – Né Lautaro né Skriniar. Inter, l’addio doloroso potrebbe essere un altro: 60mln sul piatto

L’ottima stagione dell’Inter sotto la prima gestione Conte non ha lasciato indifferenti gli altri grandi club europei, pronti a fiondarsi sui gioielli nerazzurri a suon di milioni. E così, se Lautaro Martinez è uno dei nomi più chiacchierati, seguito a ruota da Milan Skriniar, anche su Marcelo Brozovic meglio tenere le antenne dritte in ottica mercato.

Questo perché, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la clausola da 60 milioni presente nel contratto del croato farebbe gola non poco al Liverpool. Secondo l’emittente, però, i nerazzurri si sarebbero già mossi, con l’obiettivo di accelerare i discorsi per il rinnovo e togliere definitivamente la clausola che tanto spaventa in Viale della Liberazione. Una notizia che non può non far felice Antonio Conte, che in Brozovic ha un elemento insostituibile della sua rosa.

(Fonte: Sport Mediaset)