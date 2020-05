GdS: “Inter e Milan esultano, San Siro si farà. Ma i tempi saranno lunghi, il Comune predica calma”

Inter e Milan hanno esultato sentendo il verdetto della Commissione Regionale su San Siro che ha dato il via libera anche all’abbattimento del Meazza. I due club terranno alcuni parti, come negli ultimi progetti, ma manca ancora tempo per l’inizio del progetto:

“Da Palazzo Marino però filtra cautela e poca voglia di accelerare. Con o senza vincoli, la questione San Siro si annuncia lunga. Alla fine i club vinceranno la partita, e in fondo vedere Inter e Milan, in rigoroso ordine alfabetico, ancora a San Siro e non in qualche altrove che non sarebbe piaciuto al pubblico milanese è un vantaggio per tutti. Ma la mancanza di vincoli alla distruzione del vecchio Meazza non definisce di per sé un arrivo immediato delle ruspe. Anche perché gli architetti hanno già rimodulato i progetti tenendo in vita pezzi del vecchio stadio: il centrocampo, la trave del terzo anello, parte delle curve o della tribuna arancio”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“In Comune tutti hanno capito come finirà, al di là delle connotazioni del progetto architettonico vincente, lo stadio sarà più bello più sicuro qualificato polifunzionale. Per ora è una questione di metaforici mattoni e di praticissime volumetrie ancora da definire. Il pronunciamento di ieri segna un punto a favore dei club, soddisfatti, ma con giudizio. Il nodo però non è sciolto del tutto: San Siro finirà, sarà largamente demolito e ricostruito, al di là di Olimpiadi e altre scadenze. La strada però è ancora lunga e non pare che a Palazzo Marino siano pronti a mollare tanto presto. E manca ancora il sì del consiglio comunale. Il nuovo stadio si farà, ma la strada è lunga”, sottolinea il quotidiano.