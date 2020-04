Inter, il colpo di Marotta in gran segreto? “Scatto prima della sosta”. Ad Appiano c’è già…

Il colpo dell’Inter per la prossima stagione potrebbe essere più vicino. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, avrebbe infatti accelerato prima della sosta forzata coronavirus per Jan Vertonghen, secondo quanto riportato da Tuttosport. Un acquistato a parametro zero di spessore internazionale.

E ad Appiano c’è già chi esulterebbe per il suo arrivo, oltre ad Antonio Conte: Bastoni e Skriniar. Il giovane difensore, infatti, gioverebbe della presenza di un veterano di qualità europea, mancino e abile nella difesa a tre proprio come l’ex Atalanta. Skriniar, invece, con l’arrivo del belga verrebbe dirottato stabilmente sulla destra, che, è parso evidente, è la zona di campo a lui più congeniale. Scrive Tuttosport:

“Su Vertonghen l’Inter ha accelerato nell’ultimo periodo prima della sosta. Il belga è mancino ed è abituato a giocare a tre in difesa, soprattutto in nazionale. L’Inter lo ha individuato per affiancare a Bastoni – unico centrale mancino in rosa – un’alternativa di spessore, potendo così poi spostare Skriniar stabilmente sulla destra“.

(Fonte: Tuttosport)