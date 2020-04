Inter, Conte fa la spesa in Premier: da Aubameyang a Vertonghen, i nomi sulla lista di Marotta

La lista della spesa è già pronta. Da settimane Beppe Marotta ha già in mano da giorni l’elenco dei calciatori da pescare in Premier League in vista della prossima stagione, in attesa di poter agire. Una linea scelta da Antonio Conte, che da quando è arrivato ha ottenuto già cinque calciatori dall’Inghilterra: Lukaku, Sanchez, Young e Eriksen e Moses. In cima all’elenco ci sono le occasioni Giroud e Vertonghen: i due sono tra i parametri zero più interessanti del campionato inglese e – nonostante la carta d’identità – rappresentano due colpi di livello che garantirebbero la giusta dose di esperienza.

Secondo Tuttosport, per l’attaccante francese l’Inter aspetta che la situazione si normalizzi per affondare il colpo e anticipare le concorrenti, Lazio e Lione, senza trascurare l’ipotesi rinnovo con il Chelsea che spinge per il prolungamento di un altro anno ma con Giroud che finora ha rifiutato.

Per quanto riguarda Vertonghen, il club nerazzurro si è mosso in maniera decisa prima della sosta: secondo il club, il belga è il profilo giusto da affiancare a Bastoni per poter spostare stabilmente Skriniar sulla destra.

Marotta non molla Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. I due esterni del Chelsea rappresentano la priorità in vista del mercato estivo per rinforzare la fascia sinistra: dopo il no a gennaio, l’abbassamento dei prezzi e il possibile arrivo a Stamford Bridge di Chilwell del Leicester e Tagliafico dell’Ajax potrebbero favore l’addio dello spagnolo ex Fiorentina, obiettivo numero uno dell’Inter.

In avanti, i riflettori restano puntati su Aubameyang – in scadenza con l’Arsenal nel 2021 – e Martial del Manchester United: l’arrivo di uno dei due è legato alla cessione di Lautaro Martinez al Barcellona.