Inter-Lautaro, la novità che può cambiare tutto: Conte ad Appiano gli ha detto a quattrocchi…

La trattativa c’è, anche se in stand-by. Ma il finale resta tutt’altro che scontato. Il Barcellona continua a premere per avere Lautaro Martinez. Fin qui, però, i blaugrana si sono dovuti scontrare con il muro eretto dall’Inter, che non ha intenzione di cedere di un centimetro rispetto alla prima richiesta di 111 milioni di euro, ovvero l’intero ammontare della clausola rescissoria. E, anzi, i nerazzurri non hanno ancora perso le speranze di trattenere il giocatore, che pure ha fatto sapere di voler raggiungere il connazionale Messi in Catalogna.

Come riportato da Sport Mediaset, infatti, Antonio Conte in questi giorni starebbe martellando Lautaro Martinez, per cercare di convincerlo a restare a Milano. Discorsi chiari e sentiti, quelli fatti dall’allenatore nerazzurro. Anche perché è evidente che, pur incassando eventualmente una cifra molto importante, l’Inter dovrebbe poi cercare un sostituto di pari livello. E, al momento, in circolazione non ci sono tanti attaccanti giovani con il talento dell’argentino.

Conte ci sta provando, anche per averlo al meglio alla ripartenza della stagione, dopo mesi di lockdown passati sulle prime pagine di tutti i principali giornali sportivi spagnoli. Il cui atteggiamento non è affatto piaciuto all’ad nerazzurro, Marotta, accusato in Spagna di aver mentito sulla scadenza della clausola per mettere pressione al Barcellona.

(Fonte: Sport Mediaset)