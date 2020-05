Inter-Lautaro, il Barça fa i conti con… Conte: la mossa potrebbe rivelarsi un capolavoro

Da Barcellona continuano a portare avanti una corte spietata, desiderosi di accogliere in squadra uno dei migliori talenti argentini dell’ultimo decennio. Dall’altra parte, l’Inter non ha ancora perso le speranze di trattenere Lautaro Martinez e Milano. In questo senso, Antonio Conte si sarebbe messo negli ultimi giorni in prima persona. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, l’allenatore nerazzurro starebbe lavorando ai fianchi con l’attaccante ex Racing per convincerlo a restare all’Inter almeno un altro anno e completare così un attacco atomico con Mertens, Cavani e Lukaku:

“… Conte che, tra l’altro, per l’attacco dell’anno prossimo vorrebbe anche Edinson Cavani, e starebbe comunque provando a convincere Lautaro Martinez a restare a Milano almeno per un’altra stagione. Anche se, dalla Spagna, la corte spietata del Barcellona continua. Per un “attacco atomico, tutto a costo zero“, riferisce Sport Mediaset.

(Fonte: Sport Mediaset)