Sport: “Inter, Lautaro pronto ad esporsi pubblicamente per partire. E ha detto a Conte che…”

E’ stallo tra Inter e Barcellona in merito alla questione Lautaro Martinez. Il club nerazzurro resta fermo sulla richiesta da 111 milioni di euro, mentre i catalani puntano tutto sulla volontà del ragazzo di raggiungere Leo Messi. Ma, secondo Sport, il centravanti sembra cominciare a spazientirsi della questione: ha chiarito di voler giocare al Camp Nou e sarebbe pronto ad esporsi pubblicamente per spingere l’Inter a lasciarlo partire. Non era nelle sue intenzioni, ma il club di viale della Liberazione, scrive il quotidiano spagnolo, sta tirando troppo la corda.

A Barcellona hanno cominciato a considerare l’operazione quasi chiusa a metà maggio, dopo aver raggiunto un accordo col giocatore per cinque anni. I blaugrana hanno sempre proposto un pagamento di 65 milioni di euro più due giocatori nell’operazione: ma il problema principale risale alla valutazione delle contropartite, che l’Inter non vuole assolutamente ipervalutare. La richiesta dei nerazzurri è di un solo calciatore più 90 milioni di euro.

Le recenti tensioni, scrive Sport, hanno indotto Lautaro a parlare direttamente con Antonio Conte per comunicargli la sua decisione, quella di giocare al Barcellona la prossima stagione. L’ex Racing ha spiegato al tecnico che combatterà fino alla fine per vincere con l’Inter, ma ha chiesto che la sua decisione venga rispettata e che i negoziati vengano accelerati. Ma questo non ha intaccato la volontà del club, che resta irremovibile sulla richiesta. Di conseguenza, conclude Sport, Lautaro potrebbe esporsi pubblicamente per partire: e al Barcellona sono molto soddisfatti degli sforzi del ragazzo per poter lasciare Milano.