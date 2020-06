In Spagna – Inter, Conte vuole uno scatto a destra: Marotta guarda in casa Atletico

Di lui, in ottica Inter, si è già parlato più volte. Ma, secondo Mundo Deportivo, i nerazzurri potrebbero tornare a pensarci per rinforzare la fascia destra a disposizione di Antonio Conte. Stiamo parlando di Santiago Arias, laterale dell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Per portare a Milano il giocatore, non considerato incedibile dai Colchoneros, ci sarebbe da battere una folta concorrenza.

Secondo la testata, infatti, ci sarebbero anche Roma, Milan, Everton e Olympique Marsiglia.

(Fonte: Mundo Deportivo)