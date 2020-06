L’Inter non trema, rilancia. Marotta, richiesta forte a Lautaro: “Quando scadrà la clausola…”

Il Barcellona continua a provarci, forte dell’accordo di cinque anni con il giocatore raggiunto a febbraio. Ma il futuro di Lautaro Martinez resta ancora tutto da scrivere. L’attaccante argentino andrebbe volentieri in Catalogna, ma per il momento non ha intenzione di forzare la mano con l’Inter, adeguandosi a quelle che saranno le decisioni del club. E intanto dalla società gli è arrivato un avviso forte e chiaro, come scritto da calciomercato.com. L’Inter, infatti, qualora il Barcellona non dovesse pagare i 111 milioni di euro entro il 7 luglio (data di scadenza della clausola), si aspetta un segnale dal giocatore anche sul tema rinnovo. Scrive la testata:

“… Da febbraio ha dato l’ok al Barça per un contratto da 5 anni, ma senza arrivare alla rottura con l’Inter. Non fa pressione; per il momento si adegua a quello che decideranno i club, ma è chiaro che la dirigenza nerazzurra pretenda un segnale anche sul tema rinnovo se il 7 luglio non si sarà risolto niente“.

(Fonte: calciomercato.com)