Bucchioni: “Lasciamo lavorare Conte. Tonali straordinario, dubbi su Eriksen. Spalletti…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha trattato diversi temi legati all’Inter: “Coppa Italia? Essendo un trofeo, avrei giocato le 2 semifinali più avanti, magari alla fine del Campionato. L’Inter avrà 2 partite in più sulle altre quando riparte il Campionato e potrebbe essere un piccolo vantaggio. Conte? Lo ammiro fin da quando allenava l’Arezzo tanti anni fa. In Champions c’è bisogno di più coraggio e spregiudicatezza e il 3-5-2 forse non è il modulo più adatto, comunque lasciamolo lavorare e porterà trofei anche all’Inter. Belotti? Mi chiedo cosa potrà fare da grande. Il Torino ottima società, ma cambiando squadra potrà essere decisivo come nei granata? Non so se Belotti sia pronto per il salto all’Inter. Tonali? Giocatore straordinario in prospettiva, non avrà problemi ad inserirsi all’Inter. Eriksen? Giocatore bello a vedersi ma a volte si estranea dalla partita, qualche dubbio su di lui ce l’ho. Spalletti? Mi sembra intenzionato ad aspettare il termine del contratto con l’Inter per prendere tutto fino all’ultimo euro. E’ tifoso della Fiorentina e questa potrebbe essere una suggestione, ma non mi sembra sia la sua intenzione“.