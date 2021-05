Pedullà – Inter, 5 intoccabili per Conte: “Antonio può dire sì a queste 2 cessioni”

C'è attesa per un incontro che schiarirà il cielo sul futuro dell'Inter e dirà con che veste i nerazzurri si presenteranno al via del 2021-22

Il tecnico sa che la situazione globale, causa Covid, è piuttosto complicata, ma non accetterà uno smantellamento della squadra. Soprattutto, Conte non potrebbe rinunciare a nomi come Lukaku, de Vrij, Bastoni, Barella e Lautaro. Mentre, secondo Pedullà, Brozovic ed Eriksen, pur essendo stati due nomi importanti per la conquista dello scudetto, potrebbero essere due nomi papabili per la cessione. Scrive l'esperto di mercato: