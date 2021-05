Sky – Inter, addio Conte? Il club non si farebbe trovare impreparato: alternative in agenda

La volontà è di continuare con l'attuale allenatore. Chiaro, però, che in caso di mancato accordo con Conte l'Inter possa guardarsi attorno

Chiaro, però, che, in caso di mancato accordo con Antonio Conte, il club nerazzurro possa guardarsi attorno. Una società di questo livello, con dirigenti esperti e capace, non si farebbe trovare di certo impreparata, come riporta Sky Sport. Non c'è un vero e proprio piano B, anche perché la priorità assoluta resta continuare con Antonio Conte. Ma, nell'eventualità che il tecnico non resti su quella panchina, è facile prevedere che l'Inter abbia in agenda le dovute alternative da sondare e dalle quali eventualmente ripartire. C'è attesa per un incontro che scriverà il futuro nerazzurro.