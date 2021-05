Pedullà – Mercato Inter, c’è il nome giusto: “Era già stato preso per Spalletti, le cifre”

Quello dell'Inter sarà un mercato intelligente, ovviamente senza spese pazze e senza investimenti mostruosi. Ma c'è un nome giusto

"Ci sarebbe un fenomeno, in giro per l’Italia, quasi decisivo per un salto di qualità in casa Inter: stiamo parlando di Rodrigo De Paul, che l’Inter aveva preso a 25 milioni nel 2019 quando ancora in panchina c’era Spalletti, poi ci fu la rivoluzione in panchina e le idee cambiarono. De Paul ora costa non meno di 40 milioni (bonus compresi)".