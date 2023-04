Lukaku, il destino può cambiare col Conte-bis: “Antonio tornerebbe volentieri ad Appiano”

"Lukaku, lo sappiamo, ha reso al massimo del suo potenziale grazie ad Antonio Conte, appena liberatosi dal Tottenham e che ben volentieri accetterebbe di tornare ad allenare alla Pinetina. Magari, ritrovando proprio quel suo fenomenale centravanti che tanto bene aveva fatto in quei due anni. Ed ecco che se, per il momento, l’ex tecnico biancoceleste non sembra essere a rischio, il futuro darà indicazioni utili per il destino di Inzaghi, di Lukaku e dell’Inter".