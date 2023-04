Inter su De Zerbi, ma sogna il Conte-bis. Contattato in gran segreto un altro tecnico

I deludenti risultati in campionato hanno da tempo messo i dirigenti dell'Inter in allarme. La decima sconfitta arrivata contro la Fiorentina, ha convinto il club a guardarsi intorno. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non pare essere Inzaghi l’uomo giusto per guidare ancora i sogni nerazzurri. Servirebbe un altro in panchina per risvegliare l’ambiente. "Il “pare” e i condizionali sono legati allo sviluppo della campagna europea perché i nerazzurri di Simone hanno dimostrato di trasformarsi in Champions".