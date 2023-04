Panchina Inter, c’è nome glamour: “De Zerbi e Motta in lista. Ma spunta altra ipotesi italiana”

L'ennesima sconfitta in campionato contro la Fiorentina ha riacceso i riflettori sul futuro della panchina dell'Inter . Il destino di Inzaghi, a meno di clamorose imprese in Europa, sembra segnato, tanto è vero che è già partito il toto-sostituto. Ecco il punto della Gazzetta dello Sport:

"Non è un mistero che l’Inter si stia interrogando sul nome dell’inquilino della panchina per la prossima stagione, visto che Simone Inzaghi deve fronteggiare un’autentica bufera. L’ipotesi più glamour porta al solito Antonio Conte. Prevale la soluzione italiana con candidati in ascesa: tra Italiano e Thiago Motta, però, il gradimento maggiore è proprio per il ricercatissimo De Zerbi".