Occhio al colpo in attacco: “L’Inter ci pensa eccome. E Conte potrebbe chiederlo a voce alta”

Lukaku e Sanchez resteranno sicuramente, Lautaro quasi, in attesa di possibili altre mosse del Barcellona. Ma un’altra punta Antonio Conte se l’aspetta e l‘Inter, appena possibile, lo accontenterà. In quest’ottica, i nerazzurri, nonostante il pressing alto della Juventus, non hanno affatto smesso di pensare a Edin Dzeko, 34enne bosniaco della Roma, nel mirino del club di Viale della Liberazione ormai da un anno e due sessioni di mercato. Chissà che, qualora Suarez arrivasse in bianconero, dall’Inter non parta davvero l’assalto ai giallorossi per uno dei pupilli assoluti dell’allenatore nerazzurro:

“Inter che sta monitorando la situazione di Dzeko, nel mirino della Juventus. Ma se i bianconeri dovessero prendere Suarez, chissà che Conte non chieda nuovamente ad alta voce un attaccante che corteggia dall’inverno del 2018 per farne il vice Lukaku e avere così quattro attaccanti di grande spessore“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)