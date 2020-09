Corsera: “Roma, Milik il successore di Dzeko. Edin non sa se il futuro sarà all’Inter o…”

Sono diverse le questioni di mercato in casa Roma che devono essere risolte. Quella prioritaria, però, riguarda il centravanti, con Edin Dzeko che potrebbe davvero lasciare la Roma quest’estate. Scrive il Corriere della Sera: “Resta ancora in stallo la questione centravanti. Dzeko è in attesa di sapere se il suo futuro sarà ancora nella Capitale, a Torino (la quota del suo trasferimento alla Juventus, secondo agipronews, è passata da 3 a 2.10) o a Milano, anche lui sponda nerazzurra. Nel frattempo la Roma ha individuato in Milik il suo successore, senza prendere in considerazione eventuali alternative”.