Inter, Zanetti: “Lautaro? Non prendiamo in considerazione l’idea di cederlo. Sul mercato…”

Intervenuto ai microfoni di Caracol, portale colombiano, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato soprattutto di mercato, smentendo qualsiasi voce di un interesse dei nerazzurri per James Rodriguez: “Non abbiamo mai avuto l’idea di acquistare James, questo non significa che James sia un grande giocatore, che ha molta qualità e sono sicuro che farà molto bene all’Everton. Lautaro? Oggi è molto contento di noi e noi siamo molto contenti di lui. Non prendiamo in considerazione l’idea di una sua cessione. Il mercato? Analizzeremo bene che tipo di giocatori possiamo prendere. Vincere è molto difficile, ci vuole tempo, non si vince dall’oggi al domani”.