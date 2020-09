Inter, Marotta aspetta queste due cessioni per l’affondo a Kanté. Definito un altro acquisto

Via via che passano i giorni e la chiusura del mercato (5 ottobre) si avvicina, per l’Inter diventa sempre più difficile arrivare al grande sogno di questa campagna acquisti, N’Golo Kanté. Si continua infatti a lavorare sul fronte uscite, anche se, in tempo di Covid, è complicato trovare acquirenti disposti a sborsare grosse cifre.

I due designati a partire per lasciare eventualmente posto al francese sono Brozovic e Perisic, per i quali però, al momento, tutto tace. Intanto, è già definito l’arrivo di Darmian dal Parma, che si trasferirà ad Appiano non appena verranno completate altre cessioni.

“… Tutto tace invece per quanto riguarda Brozovic e Perisic: dalla cessione dei due croati potrebbe arrivare il tesoretto da spendere per il sogno Kanté, che diventa ogni giorno più complicato. E poi c’è sempre Darmian in attesa a Parma: tutto definito con gli emiliani, ma prima va sfoltita la rosa. Cosa facile a dirsi, molto meno da realizzare“, scrive la Gazzetta dello Sport.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)