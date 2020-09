Inter, il sogno Kanté solo se parte un big. Due possibili cessioni top, ma al momento zero offerte

Il rinforzo numero uno per il centrocampo dell’Inter è N’Golo Kanté. È lui il prescelto di Conte, ma non è un affare semplice; il Chelsea chiede tanto per il suo cartellino e l’Inter deve fare cassa vendendo qualcuno dei suoi giocatori migliori.

Come spiega La Gazzetta dello Sport “Kanté, per intendersi, è affare possibile solo in caso di cessioni onerose, leggi Brozovic (ma sul quale non si muove foglia, oltre a un timido sondaggio dei giorni scorsi del Monaco) e Skriniar. Quest’ultimo non è neppure tra i cedibili in prima linea, ma l’Inter è pronta ad ascoltare offerte: in Francia si sussurra di un interesse del Psg per lo slovacco che però ad Appiano fino a ieri non ha trovato riscontro. Però sarà bene non chiudere del tutto la porta, in questa direzione”.