Stefano Sensi può lasciare l'Inter nel mercato invernale, 6 mesi prima della scadenza del contratto. Ecco le parole di Gianluca Di Marzio in studio a Sky Sport: "Sensi può lasciare l'Inter: c'è una prima vera richiesta importante del Leicester di Maresca, che lo ha chiesto e lo vuole. Si sta cercando una soluzione per il suo approdo in Inghilterra".