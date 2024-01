Inter, via anche Sensi dopo Agoumé? Ecco i piani del club per il centrocampo

Nuovo innesto a centrocampo in caso di uscita di Sensi? Ecco i piani dell'Inter per la mediana nel mercato invernale

I piani dell'Inter per il centrocampo in questo mercato invernale. Lucien Agoumé è già a Siviglia per la sua nuova avventura in prestito, ormai manca solo l'ufficialità. Ma la notizia di queste ore è che anche Stefano Sensi può dire addio ai nerazzurri già a gennaio, a 6 mesi dalla scadenza del suo contratto. Il Leicester è sulle tracce del giocatore, su indicazione dell'allenatore Enzo Maresca, in pressing sull'ex Sassuolo. L'Inter chiede circa 2 milioni di euro per Sensi e con una cessione a gennaio risparmierebbe anche 6 mesi di ingaggio del centrocampista.