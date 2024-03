Di Marzio: “Inter non venderà mai Thuram la prossima estate. In Premier varrebbe…”

In studio a Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro il Genoa, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato anche di Marcus Thuram. “È arrivato a zero, non lo venderanno mai l’estate prossima, ma penso che in Premier attaccanti simili a lui andrebbero via per 60/70 milioni vedendo i prezzi degli ultimi anni”, le sue dichiarazioni.