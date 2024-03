Serata complicata per l'arbitro Ayroldi in Inter-Genoa, così come per Di Bello in Lazio-Milan. Il direttore di gara della sfida contro i rossoblu sarà fermato dal designatore Rocchi dopo gli errori nella partita di ieri sera. Lo conferma Sky Sport. Ma non c'è solo il rigore concesso all'Inter tra le motivazioni dello stop.