Dimarco, frecciatina a Lukaku? “C’è chi saluta e chi arriva. Resta intatta la maglia e…”

Il calciatore non nasconde le sue emozioni e le esterna in maniera semplice e diretta e dalle sue parole arriva, forse, non osiamo dirlo con certezza, anche un riferimento alle ultime vicende che hanno riguardato Lukaku. Di sicuro parla dei giocatori che se ne sono andati e hanno lasciato qualcosa dietro di loro. E in un post su Instagram ha scritto: "Il primo giorno è sempre speciale. È il passaggio tra ció che è stato e ció che sarà, tra chi ci ha salutato dopo tanti anni insieme e chi è arrivato. L’unica cosa che resta sempre intatta, è la maglia nerazzurra. E il sentimento di chi la ama per davvero". Per davvero, come lui che 'glielo ha promesso da bambino' e lo canta da tempo a squarciagola.